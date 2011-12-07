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Сергей Зубов: В первом периоде наделали кучу ошибок

Главный тренер ХК «Сочи» прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).
- Хорошо нас сегодня подавили. В первом периоде наделали кучу ошибок. Во втором был шанс зацепиться в большинстве, но потом продолжили в том же духе. Не сумели мы играть таким же движением, как команда из Казани. Обидно, обидно. Самое главное - такие матчи не выигрываются малой кровью, - заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.
КВ
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