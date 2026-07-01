Истории сельских подростков превращаются в социальные спектакли

Фото: Елизавета Маркелова

Главная особенность проекта в том, что на сцену выходят не профессиональные актеры, а обычные школьники, в основном сельские.

В этом году география проекта охватила два района республики: Муслюмовский и Лаишевский. Творческий десант из молодых режиссеров, драматургов и художников из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани на пару недель погрузился в жизнь сел Муслюмово и Рождествено.

В основе лежит метод театра горожан, его еще называют социальный театр. Это не заучивание текста и не строгое выстраивание мизансцены. Через систему игр подростки учатся слышать себя, развивать воображение и осознанность, выстраивать коммуникации. Короткие этюды, рожденные из личных переживаний, тревог и мечтаний, становятся строительным материалом. Задача режиссеров - предельно деликатно собрать эти фрагменты в цельное сценическое высказывание, где голос каждого ребенка звучит отчетливо и честно.

Сначала премьерные показы прошли в самих селах 24 и 25 июня. Школьники и профессиональные режиссеры представили свои работы самой важной аудитории - родителям, друзьям и учителям.

А 28 июня уже в Казани первыми на сцену вышли ученики Муслюмовской школы имени Г.Тукая с постановкой «ЧитКод» (режиссер - Камилла Магомедова, драматург - Зулейха Камалова). Корреспондент лично побывал на премьере. И хотя спектакль шел по большей части на татарском языке, основные моменты были вполне понятны.

Постановка предлагает взглянуть на взросление как на компьютерную игру, полную трудностей при прохождении уровней и преодолении препятствий. Только вместо кнопок на клавиатуре главным чит-кодом, помогающим пройти дальше, становятся вовремя сказанное слово, совет родителя или другого значимого взрослого.

Вопросы там были непростые, включая такую сложную для подростка тему: с кем остаться после развода родителей? Спектакль имеет прежде всего не художественную, а психотерапевтическую ценность.

Напомним, проект стартовал в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и с тех пор неизменно доказывает: настоящему, живому театру достаточно лишь выйти за пределы столичных стен, чтобы обрести голос, полный глубины и неожиданной мудрости.