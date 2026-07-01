Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по числу научных МСП

Республика уверенно удерживает позиции в числе флагманов отечественной научно-исследовательской сферы среди малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в Татарстане работают свыше 850 предприятий, относящихся к сегменту МСП и ведущих научные разработки. Это порядка 4% от общего количества подобных компаний по всей стране, что позволило региону занять третье место в общероссийском рейтинге. Такие данные приводит пресс-служба Министерства экономики РТ.

Безусловными лидерами здесь остаются столичные регионы: на Москву приходится более 30% всех научных МСП, на Санкт-Петербург – около 10%. Татарстан же делит бронзу с Московской областью.

Всего в России зарегистрировано более 24 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в науке. Примечательно, что их средний "возраст" превышает девять лет – это существенно выше, чем в среднем по всему сектору МСП. В Татарстане этот показатель составляет восемь лет, что также выше общероссийского уровня в 7,5 года.

Для таких компаний в республике действует целый пакет мер поддержки – как финансовых, так и организационных. Предприниматели могут рассчитывать на льготные займы, поручительства по кредитам, а также на особые условия при лизинге оборудования. Кроме того, в регионе регулярно проводятся конкурсы на получение грантов для фундаментальных и прикладных научных исследований.