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Пять игроков «Ак Барса» вызваны в сборную России

Они будут готовиться к ЧМ-2021.

Пять игроков «Ак Барса» вызваны в сборную России, сообщает официальный сайт ФХР. Вызов получили вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, нападающие Артём Галимов и Дмитрий Воронков.

Игроки будут готовиться к двум матчам Еврочелленджа против команды Беларуси (23 и 24 апреля). Чемпионат мира состоится в Латвийской Республике с 21 мая по 6 июня. Соперниками россиян станут хоккеисты Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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