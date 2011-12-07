Пять игроков «Ак Барса» вызваны в сборную России, сообщает официальный сайт ФХР. Вызов получили вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, нападающие Артём Галимов и Дмитрий Воронков.

Игроки будут готовиться к двум матчам Еврочелленджа против команды Беларуси (23 и 24 апреля). Чемпионат мира состоится в Латвийской Республике с 21 мая по 6 июня. Соперниками россиян станут хоккеисты Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.