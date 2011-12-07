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Нападающий «Рубина» Косарев может присоединиться к «Нижнему Новгороду»

В трансфере форварда заинтересован главный тренер команды Александр Кержаков.

Нападающий «Рубина» Кирилл Косарев может вернуться в Российскую Премьер-лигу в качестве игрока «Нижнего Новгорода». Он уже прибыл в расположение нижегородской команды, об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, «горожане» ведут переговоры об аренде игрока с двукратным чемпионом России. Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков лично хочет видеть Кирилла в составе команды. Специалист уже знаком с нападающим по совместной работе в «Томи» в прошлом сезоне Футбольной национальной лиги.

Напомним, что ранее Кирилл Косарев был отправлен в аренду в Хорватию. Дебютирующий в высшей лиге своей страны «Драговоляц» был заинтересован в форварде «рубиновых», но в итоге договор аренды был расторгнут.

КВ
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