«Амур» разгромил «Ак Барс»

«Амур» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду деклассировал «Ак Барс» — 7:1. Хет-триком отметился защитник Михал Йордан, по одной шайбе забросили Александр Кузнецов, Владимир Бутузов, Валентин Пьянов и Никита Камалов. В составе «Ак Барса» большинство реализовал Стефан Да Коста.

Отметим, что главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов заменил вратаря Артура Ахтямова на Амира Мифтахова после первой пропущенной шайбы. Хабаровчане впервые смогли забросить «Ак Барсу» семь шайб — в сезоне 2012/13 они разгромили казанцев со счётом 6:3.