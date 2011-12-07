Леонид Слуцкий – о селекции: Кто-то покупает продукты в «Пятёрочке», кто-то в «Бахетле»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал неравенство в мировом и российском футболе. Специалист нормально относится к тому, что есть богатые и бедные клубы.

«Это разделение есть всегда, везде и во всех слоях жизни. Так же есть богатые и бедные люди, компании, телерадиокомпании, то есть в любой сфере жизни есть это разделение. Однажды мы пытались уровнять всех, но из этого получилась очень сомнительная вещь, поэтому я просто не могу себе это все представить. Да и богатых, как правило, не любят», — заявил тренер в интервью «Татарстан24».

При этом тренер подчеркнул, что «Рубин» сейчас живёт «в своих возможностях».

«Никто не сказал, что мир должен быть идеален и справедлив, еще раз говорю, это есть абсолютно во всех сферах жизни, кто-то покупает продукты в „Пятерочке“, кто-то в „Бахетле“. Это такая жизнь», — резюмировал Слуцкий.