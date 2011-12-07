Дмитрий Квартальнов надеется увидеть Даниса Зарипова на льду в первом раунде плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов надеется увидеть капитана Даниса Зарипова на льду по ходу матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Слова тренера приводит официальный сайт казанского клуба.

Дмитрий Квартальнов подчеркнул, что «Нефтехимик» по стилю игры похож на казанцев. Соперник проповедует агрессивный, интересный хоккей. Также главный тренер высказался по поводу того, кто будет основным вратарем.

«Пока подождем — есть мысли, но пока не будем об этом говорить. Есть ряд обстоятельств, которые могут решить этот вопрос и в ту, и в другую сторону», — заявил специалист.