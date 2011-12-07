Владельцы абонементов на матчи РПЛ могут получить приоритетное право посещения стадионов

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Приоритетное право посещения стадионов на матчах РПЛ могут получить владельцы сезонных абонементов, пишет РБК.
Но не все клубы смогут разместить владельцев пропусков — все упирается во вместимость арен. Издание уточняет, что у всех московских клубов количество проданных абонементов превышает нормы допущенных болельщиков.
Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять стадионы на 10% от вместимости. В это количество зрителей могут войти и представители СМИ.