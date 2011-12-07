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Владельцы абонементов на матчи РПЛ могут получить приоритетное право посещения стадионов

Впрочем, некоторые клубы не смогут разместить всех желающих.

Приоритетное право посещения стадионов на матчах РПЛ могут получить владельцы сезонных абонементов, пишет РБК.

Но не все клубы смогут разместить владельцев пропусков — все упирается во вместимость арен. Издание уточняет, что у всех московских клубов количество проданных абонементов превышает нормы допущенных болельщиков.

Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять стадионы на 10% от вместимости. В это количество зрителей могут войти и представители СМИ.

КВ
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