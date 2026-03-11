В РТ готовятся к паводку и пожароопасному сезону: особое внимание - энергобезопасности

11 марта 2026  13:06

В Минпромторге РТ под председательством Олега Коробченко прошло заседание республиканского штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Ключевой темой стала подготовка к безаварийному прохождению весеннего паводка и пожароопасного периода.

Участники рассмотрели сценарный план Сетевой компании по снижению рисков нарушения энергоснабжения, а также вопросы оснащения социально значимых объектов автономными резервными источниками питания. Отдельно обсудили перечень энергообъектов, которые обеспечат стабильную работу Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В настоящее время ведётся обследование воздушных и кабельных линий, очистка крыш от снега и наледи, проверка дизель-генераторов. Особое внимание уделено защите опор ЛЭП от подмыва и воздействия льда, укреплению откосов и берегов в зонах возможного подтопления.

