Стоит ли экономить на риелторе?

- Я несколько раз продавал свои квартиры сам довольно быстро и без проблем, - доказывал он. - На фоне постоянного роста цен на жилье риелтор - непозволительная роскошь. С алгоритмом любой сделки можно ознакомиться в интернете, уяснить, какой пакет документов предстоит собрать вам и что нужно проверить у второго участника сделки.

СПОРУ НЕТ, кому хочется тратить круглую сумму на услуги специалиста по недвижимости, но лично меня больше беспокоит, как не нарваться на жилищных мошенников и не заплатить в разы больше. За свою долгую жизнь я продала жилье без риелтора только однажды. Все оказалось проще простого. Когда еще только думала о размещении объявления в интернете, вечером у подъезда вдруг встретила молодого человека, который интересовался, не продает ли кто в нашем доме однокомнатную квартиру. По воле судьбы парень оказался прямым покупателем с наличкой, который поставил себе цель купить в Казани жилье самостоятельно в понравившемся доме.

В итоге мы с ним быстро вышли на сделку, теперь много лет с благодарностью вспоминаем о нашем редком случае и переписываемся.

Но такая удача бывает раз в жизни. Мое мнение: в наш век мошенников (так называет его подруга) на мучительном и нервном этапе поиска вторичного жилья лучше не экономить, помня о народной мудрости, что скупой платит дважды. Значит, лучше максимально обезопасить свои действия с помощью профессионала по сопровождению сделки. Потому те, кто не раз имел дело с продажей недвижимости, имеют и семейных риелторов.

Наша семья не стала исключением. Когда несколько лет назад перешедшая к нам от друзей пожилая риелтор, в прошлом начальник одной из солидных жилищных контор Казани, которая назубок знает, кажется, весь жилищный городской фонд, успешно провела нам сделку по продаже старой хрущевки, мы попросили ее стать нашим семейным риелтором. А также талисманом и психологом, как мы убедились в процессе первой сделки. А теперь вот уже и четвертой.

СЕМЕЙНЫЙ ТАЛИСМАН. Вначале я не понимала, зачем наша Альбина Фахреевна в любое время дня и ночи обязательно едет из своего неблизкого пригородного поселка на очередной просмотр квартиры. Мы и сами можем это отлично сделать. Ее дело - подобрать нам варианты, дать объективную характеристику дому и квартире, проверить чистоту документов и быстро выйти на сделку. Увы, вскоре я убедилась, что в наше время без профессионализма и особого чутья специалиста по недвижимости просто не обойтись. Иначе нарвешься на хитрецов и ловкачей разного рода и калибра, которых на рынке недвижимости нынче немерено.

ПРИМЕР 1. Едем в лифте смотреть двушку, которая согласно объявлению продавца якобы находится на восьмом этаже. Его риелтор нажимает кнопку.

- А почему девятый? - вдруг спрашивает наш сопровождающий.

- Ну потому что квартира на девятом этаже, - начинает мямлить представитель второй стороны. - Но над ним еще технический этаж.

- Стало быть, ваша квартира на последнем этаже? - уточняем. - Зачем же вводите покупателей в заблуждение?

Парень сбивчиво оправдывается. Мол, люди зря боятся последнего этажа и порой даже не хотят смотреть, например, эту великолепную квартиру, вот и пришлось ему пойти на маленькую хитрость: указать в объявлении восьмой этаж, в то время как квартира находится на девятом.

- Маленькая ложь рождает большое недоверие, - сурово подводит черту наша риелтор. - Извините, но мы не будем смотреть ваш вариант.

ПРИМЕР 2. Эта квартира нам очень понравилась: солидный метраж, две просторные лоджии, джакузи... Но ее хозяин почему-то даже не вышел нам навстречу (лишь нервно курил на балконе). А хозяйка, заламывая руки, в явно расстроенных чувствах бродила по своему жилищу, причитая, мол, ни за что бы не продала свою квартиру, которую она безумно любит. А теперь представить не может, как будет переживать переезд.

- Здесь нам делать нечего, - пояснила наш специалист в ответ на вопрос, почему продавец не взял у нас задаток. - Супруги еще не решили, будут ли они продавать свое жилье. Боюсь, никогда на это не решатся, но при этом морочат голову покупателям.

Прозорливая риелтор оказалась права. Хозяйка квартиры будет потом названивать нам, надоедая рассказами о своей семейной жизни, в которой наметилась трещина. По ее словам, муж настаивает, им следует развестись и разъехаться, однако она еще надеется спасти семейный корабль. А потому просит нас подождать с покупкой их жилья... полгода, а лучше год. Дескать, за это время станет ясно, определятся они с продажей или нет.

- Это как? - сердилась наша риелтор. И обращалась уже к нам:

- А ничего что вы продадите свою старую квартиру и в ожидании их варианта будете год жить на улице?

ПРИМЕР 3. Мы уже вручили продавцу задаток и составляем предварительный договор, как Альбина Фахреевна на всякий пожарный задает хозяину жилья вопрос:

- Почему в квартире прописаны только взрослые члены семьи, а дети разве не в доле?

Продавец опускает глаза:

- Детей двое, но они с матерью давно живут в Москве и претендовать на казанскую квартиру не будут. Мы разведены.

- Разве вы не знакомы с жилищным законодательством? - возражает специалист. - Если у вас дети, значит, они автоматически всегда в доле. Вы сначала должны оформить ее, затем обратиться за согласием на продажу вашей квартиры в орган опеки. У вас оно есть?

В ответ молчание. И мы понимаем, что бывший муж и отец, скорее всего, пытается продать совместно нажитое казанское жилье без ведома бывшей супруги и детей.

ПРИМЕР 4. И самый распространенный - квартиры с неузаконенной перепланировкой. За три летних месяца поисков подходящего варианта на вторичном рынке жилья мы убедились, что таких в Казани пруд пруди. Кто-то объединил зал с кухней, а из кладовки сделал туалет. Другой темнушку переоборудовал в спальню и выдает теперь однокомнатную квартиру за двухкомнатную. Третий вынес батареи на балкон, утеплил его, превратив холодное помещение в зимний сад. Вопрос, узаконена ли такая перепланировка, можно не задавать.

- А зачем? Кому нужно, тот купит и узаконит, - обычно невозмутимо отвечали на него продавцы, те самые, которые сам себе архитектор и дизайнер.

Всех переплюнул один из них - тренер по плаванию. Двухметровый кряжистый мужчина лет 50 продавал просторную двушку, переделанную из трешки. Его вариант привлек относительной дешевизной, но одновременно породил вопрос: зачем двухкомнатной квартире две ванные комнаты?

- После напряженных тренировок люблю долго полежать в ванной и расслабиться, - весело пояснил нам продавец, демонстрируя ванную комнату поистине фантастических размеров. Переделал он ее из... спальни.

- Но делать «мокрую точку» в таком месте категорически запрещено! - возразила наш риелтор. - Это же судебное дело. Только представьте свой релакс над головой у соседа снизу, у которого там спальня. А если зальете?

- Бог миловал, - парировал продавец. - И тех, кто мою квартиру купит, тоже, надеюсь.

А еще наш специалист по недвижимости постоянно ловила продавцов на том, что они включали в метраж продаваемого жилья балкон или лоджию. Хитрили с документами, утверждая, что у них «чистая продажа», хотя, например, один из собственников своего разрешения на продажу жилья не дал.

Так что ответ на вопрос, стоит ли экономить на риелторе, думаю, ясен. Храни нас, наш семейный риелтор - наш талисман!