Студентам КГАСУ разъяснили условия набора в Войска беспилотных систем

Представители военкомата Татарстана пришли в КГАСУ, чтобы рассказать студентам о возможности служить по контракту в Войсках беспилотных систем. Об этом сообщил офицер казанского пункта отбора контрактников Егор Горячев, информирует ИА «Татар-информ».

- Сейчас в Татарстане активно набирают студентов, которые учатся очно или заочно, - отметил Горячев. - Для них есть особое предложение: вместо срочной службы можно пойти на год по контракту. За это время молодой человек получит полезные навыки и научится управлять беспилотниками. Тех, кто подпишет контракт, сразу переведут на дистанционное обучение в вузе. Год учебы не пропадет — студентам будут помогать, чтобы они не отставали от программы. Пока действует контракт, платить за обучение не нужно, а когда служба закончится, студента переведут на бюджетное место.

Кстати, с 1 января в Татарстане подняли выплаты тем, кто заключает контракт с Минобороны, — теперь они составляют до 2,9 миллиона рублей. Это одна из самых крупных сумм по стране и самая большая в Приволжском федеральном округе.

В Войсках беспилотных систем бойцы управляют техникой, которая работает без пилота: летает, плавает или ездит по земле. Речь идет, например, о дронах «Герань», гусеничных аппаратах «Странник» и безэкипажных катерах. Контракт можно заключить минимум на один год. Важная особенность: его не продлевают автоматически. Также бойца не переведут в другие рода войск, а обучение будет длиться не меньше двух месяцев и проходить в регионах по соседству с Татарстаном.

Больше шансов попасть в эти войска у тех, кто любит компьютерные игры — у геймеров лучше развита мелкая моторика, и им проще привыкнуть к интерфейсам управления, что ускоряет учебу.

Подробнее о том, как подписать контракт, какие есть выплаты и льготы, можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно прийти лично в Пункт отбора по адресу: Казань, улица Аэропортовская, дом 1/40, или позвонить по телефону (843) 221-44-52. Если вы живете не в Татарстане, звоните по номеру 8-800-222-59-00 или наберите межрегиональный номер кол-центра 117.