Студенты из РТ впервые работают официантами в поездных ресторанах

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Республика
13 июля 2026  09:50

Студенческие отряды республики освоили новую профессию – в этом сезоне 12 ребят из КГЭУ, вошедшие в отряд «Энерджи», отправились в Санкт-Петербург на Всероссийский трудовой проект. Часть из них работает проводниками, а несколько человек впервые в истории татарстанских студотрядов получили возможность трудиться официантами в вагонах-ресторанах.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, работа проводником ежегодно привлекает более 500 студентов, а новое направление даёт молодым людям ценный опыт в сфере сервиса. В 2026 году, объявленном в РЖД Годом пассажира, помощь студентов в создании комфорта в пути особенно актуальна. Кроме того, в Казани подростки уже второй год работают помощниками дежурных по вокзалу, а студенты железнодорожного техникума традиционно заняты на ремонте путей. Координацией отрядов занимается Минмолодёжи РТ в рамках нацпроекта.

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