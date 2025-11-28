Студенты РТ завоевали Гран-при всероссийской «Студенческой весны»

Команда Татарстана одержала победу в XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», завоевав главный приз конкурса. Делегация республики, состоявшая из 75 студентов десяти вузов, показала лучшие результаты в общем зачете.

Творческий форум в Казани собрал более 2000 участников из 82 регионов страны. В течение четырех дней молодые таланты соревновались в десяти творческих направлениях, посвященных Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

Представители Татарстана отметились победами в 14 номинациях и получили четыре специальных приза. Кроме главной награды, делегация заняла третье место в направлении «Региональная программа».

«Эта победа — результат большой слаженной работы каждого студента», — отметила руководитель делегации Дилия Гасимова. По словам президента «Лиги студентов РТ» Шамиля Якупова, успех стал долгожданным — его ждали более пяти лет.

Организаторы фестиваля высоко оценили уровень проведения мероприятия в Казани, которая в четвертый раз принимала «Студенческую весну». Как отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, республика всегда старается сделать фестиваль особенным для всех участников.