Студии в Татарстане показали минимальный рост цен на вторичном рынке

Согласно исследованию Яндекс Недвижимости, за последний год в Татарстане наиболее существенно подорожали многокомнатные квартиры — на 13,6%, достигнув 140 тыс. рублей за квадратный метр. В то же время студии продемонстрировали наименьший рост цен — всего 5,4%, при этом их средняя стоимость сократилась на 2,2% до 3,9 млн рублей, что может свидетельствовать о тенденции к уменьшению площади предлагаемых объектов.

Двухкомнатные квартиры подорожали на 10,4%, достигнув 148 тыс. рублей за квадратный метр, а однокомнатные — на 8,9%, до 171 тыс. рублей. Трёхкомнатные квартиры прибавили в цене 6,7%, их средняя стоимость составила 139 тыс. рублей за квадратный метр.

Эксперты отмечают, что общий рост цен на вторичном рынке жилья в республике соответствует общероссийским тенденциям, где наибольший спрос традиционно сохраняется на двухкомнатные квартиры, составляющие 34% от всего предложения.