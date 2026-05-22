Судебные приставы РТ проконсультируют граждан по вопросам алиментов

С 20 мая по 1 июня Федеральная служба судебных приставов проводит всероссийскую акцию «Судебные приставы — детям», направленную на повышение эффективности взыскания алиментов и привлечение внимания к ответственному исполнению родительских обязанностей.

Как сообщили в ГУФССП России по РТ, в республике насчитывается около 14,5 тысяч должников по алиментам. В рамках акции приставы проведут личные приемы и консультации, проверят бухгалтерии на предмет правильности удержаний из зарплат, а также посетят неплательщиков по месту жительства.

Должникам грозят арест имущества, запрет на выезд за границу, направление в центры занятости (для неработающих), а также административная и уголовная ответственность. Погасить задолженность можно несколькими способами: лично взыскателю (с распиской), переводом на счет получателя, через депозитный счет ФССП или портал «Госуслуги». О самостоятельной оплате необходимо уведомить пристава и предоставить подтверждающие документы. В ведомстве призвали граждан своевременно исполнять родительские обязанности.