Судебные приставы РТ проконсультируют граждан по вопросам алиментов

news_top_970_100
Республика
22 мая 2026  17:15

С 20 мая по 1 июня Федеральная служба судебных приставов проводит всероссийскую акцию «Судебные приставы — детям», направленную на повышение эффективности взыскания алиментов и привлечение внимания к ответственному исполнению родительских обязанностей.

Как сообщили в ГУФССП России по РТ, в республике насчитывается около 14,5 тысяч должников по алиментам. В рамках акции приставы проведут личные приемы и консультации, проверят бухгалтерии на предмет правильности удержаний из зарплат, а также посетят неплательщиков по месту жительства.

Должникам грозят арест имущества, запрет на выезд за границу, направление в центры занятости (для неработающих), а также административная и уголовная ответственность. Погасить задолженность можно несколькими способами: лично взыскателю (с распиской), переводом на счет получателя, через депозитный счет ФССП или портал «Госуслуги». О самостоятельной оплате необходимо уведомить пристава и предоставить подтверждающие документы. В ведомстве призвали граждан своевременно исполнять родительские обязанности.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 25 мая по 31 мая 2026
Гороскоп на неделю с 25 мая по 31 мая 2026
В Казани перекроют улицы Сибгата Хакима и Бондаренко из-за VK Fest
Судебные приставы РТ проконсультируют граждан по вопросам алиментов
Татарстан готовится к лету: почти 240 тысяч детей отдохнут в лагерях
В Казани пройдет всероссийский форум по обращению медицинских изделий «НОВАМЕД»
Долг и честь: как в Казани будут воспитывать будущих защитников Отечества
Защитник «Ак Барса» Степан Терехов признан лучшим новичком финала Кубка Гагарина
В Казани выбрали «Красу Татарстана»