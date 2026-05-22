Татарстан готовится к лету: почти 240 тысяч детей отдохнут в лагерях

В Национальной библиотеке РТ прошло заседание Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи под председательством заместителя Премьер-министра Лейлы Фазлеевой. Главная тема — подготовка к летней кампании 2026 года. Вся работа ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», который направлен на создание современных и безопасных условий для отдыха и развития подрастающего поколения.

Перед заседанием гостям показали традиционную выставку организаторов детского отдыха. Зампремьера Лейла Фазлеева, министр по делам молодёжи Азат Кадыров и директор Республиканского центра «Лето» Нина Шимина обсудили самые интересные программы предстоящего сезона, профильные смены и возможности круглогодичного отдыха. Для детей тут же проводили увлекательные мастер-классы.

Лейла Фазлеева подчеркнула: главная задача — сделать отдых детей качественным и безопасным. Для этого необходимо усилить взаимодействие всех ведомств, муниципалитетов и учреждений, отвечающих за детский отдых.

Министр по делам молодёжи Азат Кадыров отметил, что вопрос организации детского отдыха для Татарстана — одна из приоритетных задач молодёжной политики. Он сообщил, что предстоящим летом в республике будут работать 128 организаций отдыха, из них 8 санаторно-курортных. Всего планируется охватить 239,6 тысячи детей, из которых 175,7 тысячи отдохнут именно в летний период. Финансирование кампании выросло на 21% по сравнению с прошлым годом, что позволит сделать программы интереснее и полезнее для каждого участника. Кадыров напомнил, что развитие программ летнего отдыха полностью соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».

Особое внимание — социальной поддержке. В 2026 году распределят 53 564 бесплатные путёвки за счёт республиканского бюджета. Их получат дети в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в реабилитации, с хроническими заболеваниями, одарённые дети, подростки допризывного возраста (в палаточных лагерях), студенты вузов и школьники, занятые в лагерях труда и отдыха.

Отдых детей мобилизованных — тоже в приоритете. В этом году путёвки предусмотрены для 8 657 детей, из них уже отдохнули 2 012.

Свыше 2 450 детей с ограниченными возможностями здоровья также получат поддержку. По программе ментального здоровья запланировано 550 путёвок с общим финансированием 4,5 млн рублей.

В лагерях Крыма и Краснодарского края отдохнут 6 995 детей. Из них 3 551 — в Краснодарском крае, 1 500 — в Крыму, 1 944 — в лагере «Сәләт-Ак Барс» в Ялте. Все учреждения работают по строгим требованиям Роспотребнадзора, экологическая обстановка на море признана безопасной.

Инфраструктуру детских лагерей в республике активно обновляют. В этом году будут отремонтированы 13 лагерей в девяти муниципалитетах Татарстана и один лагерный комплекс в Краснодарском крае. Крупнейший лагерь «Следопыт» в Набережных Челнах начнёт работу и сможет принимать до 560 детей за смену.

Продолжается строительство лагерей-спутников. В 2024 году на эти цели выделили более 50 млн рублей из бюджета Татарстана и федеральной программы Росмолодёжи «Регион для молодых» (эта программа является частью проекта «Развитие системы поддержки молодежи» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»). Благодаря этим вложениям построили шесть лагерей-спутников, что позволило увеличить охват детей более чем на 1 100 человек за лето. В 2025 году на строительство ещё восьми лагерей-спутников выделили 46,7 млн рублей. Их монтаж завершится к лету 2026 года, и в новых лагерях смогут отдохнуть до 1 000 детей за летний сезон.

Особое внимание уделяется комплексной безопасности детей. В программы смен включены мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма и финансовой грамотности, в том числе предупреждение дропперства — использования подставных лиц для незаконных финансовых операций.