Свыше 12 тысяч человек открыли сезон на главном катке Казани

29 декабря 2025  13:17

На главном городском катке в парке «Черное озеро» состоялось торжественное открытие зимнего сезона. В первый же день работы его посетили более 12,6 тысячи человек.

Открытие сопровождалось праздничной программой. Гостей развлекали выступления юных диджеев, которые выступили на первой зимней вечеринке «БиЮ». Для посетителей также были организованы интерактивные площадки и бесплатные горячие напитки.

Каток будет работать в течение всех новогодних праздников. В последний день года, 31 декабря, он будет открыт с 10:00 до 03:00, а в праздничные дни — с 09:00 до 23:00, с небольшими техническими перерывами. Посетить ледовую площадку можно как со своими коньками, так и воспользовавшись прокатом. На территории также доступны услуги помощников фигуриста и камеры хранения.

