Свыше 400 детей с особенностями здоровья отдохнули в инклюзивных лагерях Казани

5 сентября 2025  12:24

414 детей с особенностями здоровья стали участниками летних инклюзивных программ в Казани. Проект реализован АНО «Добрая Казань» при поддержки городских властей.

За летний период организовано 14 дневных и 4 выходных смены, а также 10-дневная выездная программа в лагере «Восток». Участниками стали дети с ментальными нарушениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, генетическими заболеваниями и нарушениями слуха.

Программа включала комплексный подход:

  • Коррекционные занятия: нейройога, канистерапия, логоритмика
  • Творческие и спортивные мастер-классы
  • Выездные мероприятия на страусиную ферму
  • Театральные постановки и концерты

Особой популярностью пользовались занятия с животными и мастер-классы по переработке пластика с запуском ракет. В работе с детьми были задействованы 26 профессиональных педагогов и тьюторов, обеспечивших индивидуальный подход к каждому ребенку.

