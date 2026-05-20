Татарстан на «Туриаде-2026»: 37 спортсменов, вело- и водный туризм

Саратовская область принимает XIII спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада – 2026», который 19 мая стартовал на курорте «Хвалынь». Впервые за историю соревнований они вышли на общероссийский уровень. Честь Татарстана защищают 37 участников.

Республику представляют команды из Зеленодольска по вело- и водному туризму. На пешеходных дистанциях соревнуются спортсмены из Ново-Савиновского и Московского районов Казани, а также четвёрка участников из Набережных Челнов.

Масштаб «Туриады» впечатляет: съехались делегации всех регионов Приволжского федерального округа, а также команды из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Приехали и иностранные гости — из Беларуси, Кыргызстана и Туркменистана.

Программа насыщенная: пешие переходы, велотрассы, водные маршруты. Отдельный конкурс — разработка межрегионального туристического маршрута ПФО с призовым фондом 450 тысяч рублей. Кроме спорта, участников ждут конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон.

На открытии заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев подчеркнул, что география лагеря расширилась, а его атмосфера остаётся уникальной. Главные события развернутся 22 мая — в этот день состоятся эстафета на «Кубок регионов» и смешанная эстафета на «Кубок Дружбы» с участием зарубежных команд.

Проект традиционно проходит при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и нацелен на развитие молодёжного туризма. Татарстан выступает одним из ключевых участников — наши спортсмены настроены решительно и готовы показать высокий класс.