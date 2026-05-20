В РТ передают память о Победе новым поколениям

Память о Великой Победе остаётся одной из главных опор нашего общественного сознания и важным ориентиром для будущего России. Историческая правда объединяет поколения, помогает сохранять подвиг народа и передавать детям и внукам понимание цены мира и свободы. Сегодня эту работу поддерживают крупные инициативы — «Бессмертный полк», «Волонтёры Победы», сотни организаций и тысячи добровольцев. О том, как память живёт в регионах, рассказали эксперты Татарстана.

Семья, государство и поддержка ветеранов СВО

Депутат Госдумы Айдар Метшин выделил три главных направления. Первое — семья. Дети и внуки должны знать о своих предках-героях. В его семье бережно хранят память о двух дедах-фронтовиках — Музагите Метшине и Нурулле Шарифуллине. Сын Метшина даже снял документальный фильм о прадеде, миномётчике лыжного батальона. Второе направление — государственная работа: развитие патриотического движения, качественные учебники истории и поддержка общественных проектов. Третье — помощь участникам спецоперации и их ветеранам, их достойная интеграция в мирную жизнь.

Память как национальная скрепа

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев напомнил: Победа стала фактором, объединившим людей разных социальных групп в новую историческую общность. Сегодня память о войне — одна из ключевых «национальных скреп» России. Татарстан внёс огромный вклад: около 700 тысяч жителей ушли на фронт, примерно половина не вернулась. Республика сохраняет память о героях, ухаживает за памятниками, проводит исследования и воспитывает молодёжь на примерах предков.

При этом Бикеев выразил тревогу по поводу признаков возрождения нацистской риторики в некоторых европейских странах, приведя в пример высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которые жёстко оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Реабилитация нацизма и пересмотр истории недопустимы, подчеркнул он.

Личное участие и цифровые форматы

Руководитель «Молодой Гвардии» Татарстана Руслан Шигабуддинов рассказал, что в регионе регулярно проходят «Бессмертный полк», уроки мужества, встречи с ветеранами, работают волонтёры. Всё больше молодёжи вовлекается в поисковую работу и патриотические проекты. По его мнению, необходимо усиливать цифровые форматы — онлайн-архивы, документальные и интерактивные проекты, а также сохранять семейные истории. Самые эффективные инициативы — те, где есть личное участие.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова добавила, что память сохраняется не только федеральными проектами, но и локальными — от поисковой работы до школьных исследований и ухода за памятниками. Важно, чтобы молодёжь не просто изучала историю, а «проживала» её через реальные истории участников войны. Ключевую роль играет межпоколенческий диалог.