Татарстан начал набор врачей по контракту с выплатой 2,9 млн рублей

В Татарстане стартовал набор врачей и медперсонала на контрактную службу. Условия особые — такие же, как в Войсках беспилотных систем, сообщает «Татар-информ». Контракт не будут продлевать автоматически, а служить медики будут только на медицинских должностях, без переквалификации. Как объяснил офицер пункта отбора Егор Горячев, учиться несколько месяцев, в отличие от бойцов беспилотных систем, врачам не нужно — они уже готовые специалисты. После подписания контракта им сразу положены все выплаты и льготы.

Напомним, с 1 января в республике подняли выплату контрактникам до 2,9 млн рублей. Это одна из самых крупных сумм по стране и самая высокая в Приволжском округе. Из них 2,5 млн — из бюджета Татарстана, 400 тысяч — федеральные. В РТ действуют меры поддержки для участников спецоперации и их семей.

Параллельно в Татарстане продолжается активный набор и в Войска беспилотных систем. Там бойцы управляют дронами, катерами и наземными роботами — например, «Геранями» и «Странниками». Минимальный срок контракта — год. Его тоже не продлевают автоматически, переводить в другие части не будут. Обучение длится от двух месяцев и проходит в соседних регионах. Для желающих заключить контракт, в том числе в беспилотные войска, заработала отдельная горячая линия: 117, кнопка 4. Если кандидат подходит, его данные передадут специалисту.

Больше информации о контракте, выплатах и льготах — на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно прийти в пункт отбора в Казани: улица Аэропортовская, 1/40, или позвонить по телефону (843) 221-44-52. Жителям других регионов — 8 800 222 59 00 или межрегиональный номер 117.