Пассажиропоток между Казанью и Йошкар-Олой вырос на 68% благодаря дополнительным рейсам

news_top_970_100
Республика
5 марта 2026  17:14

В январе–феврале 2026 года пригородными поездами между столицами Татарстана и Марий Эл воспользовались 26,3 тысячи человек. Это на 68% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Основной причиной роста стал запуск дополнительного состава с 1 января. Теперь между городами ежедневно курсируют два поезда, время в пути составляет менее трёх часов.

Из Казани составы отправляются в 08:20 и 14:30, прибывают в Йошкар-Олу в 11:05 и 17:10. Обратные рейсы — в 07:39 и 17:45, прибытие в Казань в 10:19 и 20:50.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ в 2026 году по нацпроекту отремонтируют 10 мостов
Ушел из жизни спортивный журналист Рустэм Кулеев
«Ак Барс» и «Нефтехимик» забуксовали, «Нефтяник» бьется за второе место
«Ак Барс» и «Нефтехимик» забуксовали, «Нефтяник» бьется за второе место
Пассажиропоток между Казанью и Йошкар-Олой вырос на 68% благодаря дополнительным рейсам
«Спасибо тебе, что был в жизни моей...»
Начальница женского корпуса СИЗО о своей работе: «Зайдешь в камеру, а там девчонки плачут»
Начальница женского корпуса СИЗО о своей работе: «Зайдешь в камеру, а там девчонки плачут»
В Казани выделили 624 миллиона на реставрацию двух памятников архитектуры
Госавтоинспекция РТ запускает рейд «Встречная полоса» из-за роста смертельных аварий