Пассажиропоток между Казанью и Йошкар-Олой вырос на 68% благодаря дополнительным рейсам

В январе–феврале 2026 года пригородными поездами между столицами Татарстана и Марий Эл воспользовались 26,3 тысячи человек. Это на 68% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Основной причиной роста стал запуск дополнительного состава с 1 января. Теперь между городами ежедневно курсируют два поезда, время в пути составляет менее трёх часов.

Из Казани составы отправляются в 08:20 и 14:30, прибывают в Йошкар-Олу в 11:05 и 17:10. Обратные рейсы — в 07:39 и 17:45, прибытие в Казань в 10:19 и 20:50.