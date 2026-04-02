Татарстан отправит в армию около 3,2 тысячи призывников

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. Об этом рассказал военный комиссар Татарстана Юрий Беляев, сообщает ИА «Татар-информ». Как отметил спикер, из РТ за это время планируют призвать и отправить служить около 3,2 тысячи человек.Сборный пункт Татарстана начнёт работать с 10 апреля 2026 года. Срок службы остался прежним — 12 месяцев.

Юрий Беляев пояснил важное изменение: теперь решение призывной комиссии о призыве действует в течение одного года на всей территории России. Если призванного по какой-то причине не отправили служить в этот призыв, его отправят в следующий. Но если у человека появилось право на отсрочку, решение могут отменить.Сроки отправки призывников к местам службы не поменялись: как и раньше, это два периода в году — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.