РТ представит блокчейн для исламских финансов на Kazan Digital Week

С 17 по 19 сентября 2025 года международный выставочный центр «Казань Экспо» станет эпицентром технологической и научной мысли России и мира. Здесь пройдет масштабный форум Kazan Digital Week, известный не только своей авторитетной деловой программой, но и серьезной научной составляющей. Подробнее о том, что ждет участников в сфере науки, рассказал президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Наука как основа цифровой трансформации

Как подчеркнул Рифкат Минниханов, организация форума говорит о его высоком статусе. Оргкомитет под руководством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева объединил множество людей, включая представителей 19 федеральных структур. Большая работа ведется рабочей группой из 137 человек под руководством заместителя Премьер-министра Татарстана Шамиля Гафарова. Это свидетельствует о том, что KDW-2025 – это не региональная, а полноценная федеральная площадка.

Одной из ключевых тем выступления Минниханова стала интеграция науки, бизнеса и государства. Уже сейчас, до начала форума, можно говорить о его первом серьезном достижении – публикации научного сборника, в который вошло 371 исследование. Это создает прочный фундамент для содержательных дискуссий.

«Реальная промышленность, реальные подразделения, занимающиеся научными исследованиями, и деятельность регионов — это важные аспекты нашего обсуждения», — отметил президент АН РТ.

Особое внимание будет уделено поддержке молодых ученых и развитию компетенций. Этому будет посвящена отдельная экспертная сессия под руководством модератора Павла Старикова из Центра информационных технологий имени Старовойтова.

Важной новостью стало то, что Татарстан вошел в число пилотных регионов, для которых будет реализован специальный региональный сегмент на федеральной IT-платформе. Эта платформа предназначена для учета и управления региональными грантами. На сегодняшний день к ней подключены все министерства Республики Татарстан, а каждое ведомство имеет заместителя министра, ответственного за научно-технологическое развитие.

Это наглядный пример того, как цифровизация проникает в систему государственного управления.

Выставка Академии наук: от блокчейна до культурного наследия

Центральным местом притяжения для любителей науки станет выставка Академии наук РТ. Здесь будут представлены конкретные проекты и разработки, а в рамках лектория эксперты обсудят интеграцию науки, образования и бизнеса. Среди спикеров – известные специалисты в своей области.

Рифкат Минниханов отдельно выделил несколько знаковых проектов, представленных на форуме. Среди них - модель привлечения исламских финансов на базе блокчейна «Таткоин», разработанная Центром перспективных экономических исследований. Этот проект уже был представлен в Объединенных Арабских Эмиратах и на Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир», демонстрируя большую перспективу для выстраивания международных отношений.

Также был отмечен масштабный проект по оцифровке историко-культурного наследия Татарстана, который объединяет археологические, этнографические и лингвистические материалы, открывая возможности для междисциплинарных исследований.

Особое внимание было уделено электронному фонду словарей «Tatzet», представляющим собой мощные инструменты для лингвистов и всех, кто интересуется татарским и тюркскими языками. Порталы содержат 56 словарей и решают прикладные задачи по обработке языка, что делает их незаменимыми для образования и науки.