Татарстан стал одним из лидеров всероссийской акции «БумБатл» по сбору макулатуры

news_top_970_100
Республика
13 ноября 2025  10:47
Автор:
Владислав Косолапкин

Жители Татарстана активно участвуют во всероссийской экологической акции «БумБатл» и уже собрали 86,5 тонн макулатуры. Это второй результат среди всех регионов России - республика уступает только Башкортостану.

Акция проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и продлится до 30 ноября. В соревнованиях участвуют все 89 регионов страны, общими усилиями собрано уже 35,5 тысяч тонн макулатуры.

«БумБатл» - это масштабное соревнование между детскими садами, школами, вузами, колледжами и предприятиями. Участники могут бороться за победу в командном или индивидуальном зачете.

В Татарстане организовано более 200 пунктов приема макулатуры в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Бугульме, Чистополе и Нижнекамске. Также пункты приема могут открываться непосредственно в учебных заведениях.

Победителей определят в четырех категориях: среди учебных заведений, организаций, а также в индивидуальном и семейном зачетах. Итоги подведут в марте 2026 года.

Участники также могут проявить креативность, размещая посты в соцсетях на тему переработки бумаги с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкоблагополучие.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане выявили некачественное топливо на пяти АЗС
Насретдиновские чтения в Параньге: история подвига Гайнана Курмашева
Ежедневный подвиг хирурга военного госпиталя Руслана Радькова
Ежедневный подвиг хирурга военного госпиталя Руслана Радькова
Миссия хлеба: директор Васильевского хлебозавода помогает бойцам СВО
Количество производственных травм в Казани снизилось на 14% с начала года
Новые услуги МФЦ Татарстана помогут противостоять мошенникам
Новые услуги МФЦ Татарстана помогут противостоять мошенникам
В Казани выселили собственника квартиры по решению суда за системные нарушения
Парковка для своих: законно ли это?
Парковка для своих: законно ли это?