Татарстан вошел в десятку регионов России по числу аптек, несмотря на их сокращение

Республика
14 января 2026  22:26

Республика Татарстан вошла в десятку российских регионов с наибольшим числом аптек, заняв девятую строчку рейтинга, подготовленного аналитиками RNC Pharma. При этом фармацевтический рынок региона в прошлом году столкнулся с заметным сокращением.

По данным исследования, к октябрю 2025 года в Татарстане работало около 2,1 тысячи аптечных пунктов. Для сравнения, наиболее разветвленная сеть зафиксирована в Московской области — свыше 5,2 тысячи объектов. Немного уступает столица страны, а замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где насчитывается более 4,6 тысячи аптек.

Несмотря на присутствие в топ-10, республика показала отрицательную динамику. По сравнению с 2024 годом количество аптек в Татарстане уменьшилось на несколько десятков — рынок покинули около 70–100 точек. Аналогичное сокращение зафиксировано и в регионах-лидерах рейтинга: число аптек снизилось как в Подмосковье и Москве, так и на Кубани.

Эксперты отмечают, что общее уменьшение аптечной сети наблюдается сразу в нескольких субъектах страны, что может быть связано с укрупнением бизнеса и изменением экономических условий в отрасли.

Новости
