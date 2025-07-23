Татарстан выделяет 42,9 млрд рублей на реализацию нацпроектов

В 2025 году Республика Татарстан направит 42,9 миллиарда рублей на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов, из которых 23,4 млрд поступят из федерального бюджета. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании с участием руководителей финансовых, налоговых и отраслевых ведомств.

Финансирование затронет 12 нацпроектов, включая «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Экологическое благополучие», «Инфраструктура для жизни», «Цифровая трансформация» и другие. Всего в рамках этих программ в республике запланированы строительство и капитальный ремонт 456 объектов — от медицинских учреждений и школ до спортивных и транспортных объектов.

Особое внимание уделено здравоохранению: значительная часть средств пойдёт на модернизацию поликлиник, амбулаторий и больниц в рамках нацпроекта, направленного на повышение продолжительности и качества жизни. Также запланировано строительство двух детских садов и двух школ — по одному объекту в рамках каждого из направлений «Семья» и «Молодежь и дети».

Минниханов подчеркнул, что важно не только освоить выделенные средства, но и сделать это равномерно в течение года . По состоянию на середину 2025 года, уровень освоения федеральных средств составляет 36,5% , что требует усиленного контроля за темпами реализации проектов.

«Все обязательства, зафиксированные в соглашениях с федеральным центром, должны быть выполнены в полном объёме. Но недостаточно просто тратить деньги — нужно активно работать над привлечением дополнительного финансирования», — отметил глава республики.

Он призвал министерства и муниципалитеты уже сейчас участвовать в формировании федерального бюджета на 2026 год, предлагая включение республиканских инициатив в федеральные программы. Особое внимание — механизмам софинансирования, которые позволяют увеличить объёмы инвестиций в региональную инфраструктуру.