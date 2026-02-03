Татарстан запускает грандиозную программу по развитию ИИ

В республике стартует масштабная программа по развитию искусственного интеллекта. Вычислительные мощности планируют увеличить в 30 раз, а сотню самых талантливых студентов отправят учиться в ведущие вузы Азии.

Эти и другие планы министр цифрового развития РТ Илья Начвин представил на итоговой коллегии ведомства.

​​​​​Фото сгенерировано ИИ

Мероприятие в IT-парке в большей степени напоминало фестиваль технологий будущего, чем официальное собрание. У входа гости могли увидеть новейший электромобиль «Атом» и автономных роботов-курьеров от «Яндекса», а внутри проходил турнир по дрон-рейсингу.

На выставке компании и вузы представили более трех десятков проектов: системы искусственного интеллекта для нефтедобычи и управления городским транспортом, беспилотники для промышленности и телемедицинские платформы. Особый интерес вызвали гости из Казахстана с платформой для создания микродрам - сверхкоротких сериалов, которые уже поддержал актер Джеки Чан.

Но за этим технологическим карнавалом последовало серьезное обсуждение цифрового будущего Татарстана. Первый доклад недавно назначенного министра Ильи Начвина был посвящен не только успехам, но и проблемным точкам.

Городская среда

Одна из ключевых задач - развитие связи. В 2026 году в республике планируют установить более 1100 новых базовых станций, чтобы удовлетворить растущий спрос на мобильный интернет. Продолжается работа по ликвидации белых пятен на трассах: на М7 связь улучшили, а вот на выездах в сторону Йошкар-Олы и Буинска еще остаются проблемные участки. Раис РТ Рустам Минниханов обратил особое внимание на нехватку в городах общедоступного Wi-Fi, отметив, что вопросы безопасности требуют особого подхода. В ответ министр пообещал, что до конца года публичным Wi-Fi оборудуют станции казанского метро.

Статистика показывает, как меняются цифровые привычки: за шесть лет потребление интернет-трафика в регионе выросло в три раза. При этом обнажились и новые угрозы. Количество кибератак на государственные ресурсы в 2025 году выросло вдвое, достигнув 1,5 миллиона.

Одновременно идет работа над системами безопасности. «Таттелеком» до 2028 года установит 1600 сирен оповещения на случай ЧС, также компания развивает сервис умного домофона, который может дистанционно открыть дверь и предупредить об опасности.

Важным шагом к укреплению безопасности должно стать развитие отечественных систем видеонаблюдения. Совместно с МВД уже создано ядро системы с распознаванием лиц и подключено 100 камер. В планах на этот год - значительно нарастить их количество.

Флагманская программа

Главным же событием коллегии стал анонс амбициозной пятилетней программы развития искусственного интеллекта. Ее цель - не просто эксперименты с технологиями, а их глубокая интеграция в экономику и жизнь республики. Программа стоит на трех китах: мощная инфраструктура, подготовка кадров и внедрение ИИ в реальные секторы.

Сейчас для государственных нужд в казанском Центре обработки данных работает всего один мощный сервер с чипами для ИИ. Его мощности не хватает даже на треть проектов. В планах - ежегодно закупать по три новых современных сервера для государства и создать программу аренды аналогичных мощностей для бизнеса. Это позволит даже небольшим компаниям и стартапам разрабатывать свои решения без гигантских вложений. К 2030 году общая вычислительная мощность должна вырасти в 30 раз. На эти цели планируется выделять около миллиарда рублей ежегодно.

На этой инфраструктуре будут доучивать большие языковые модели под конкретные задачи Татарстана. Уже сейчас собственная ИИ-экосистема «ГосПромпт» помогает 3,5 тысячи госслужащих, а в будущем откроется и для бизнеса.

Кадры решают все

Без специалистов даже самая мощная техника бесполезна. Как отметил глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов, республика ежегодно выпускает 4,5 тысячи IT-специалистов, а нужно 10 тысяч. Особую тревогу вызывает сокращение числа молодых ученых.

Новая программа призвана переломить эту тенденцию. До 2030 года знания в области ИИ получат почти 90 тысяч школьников и студентов. В 100 инженерных школах откроются ИИ-кружки для младшеклассников, а всех учителей информатики ждет переподготовка.

Самый яркий проект - программа «Алгарыш - ИИ» для подготовки элиты в этой сфере. Лучших студентов будут отправлять учиться в ведущие мировые вузы по направлению искусственного интеллекта с полной оплатой обучения и проживания. Единственное условие - после получения диплома они обязаны вернуться и три года отработать в Татарстане. Как уточнил министр, первые 100 выпускников поедут в университеты Южной Кореи и Китая.

Третий блок программы - практическое применение. ИИ-помощник на «Госуслугах» будет снижать число ошибок и отказов в заявлениях. В школах сервис «Ассистент педагога» поможет учителям готовиться к урокам. В медицине, где пилотный проект в радиологии уже сократил время на сбор данных вдвое, технологии начнут применять шире. Искусственный интеллект будет проверять строительные сметы, оптимизировать использование государственного имущества и даже предсказывать урожайность или засуху на полях, анализируя данные о почве и погоде.

Национальный мессенджер как единая платформа

Отдельное внимание на коллегии уделили внедрению российского мессенджера MAX. Татарстан стал одним из пилотных регионов, и теперь здесь через MAX общается 430 тысяч пользователей от образовательных организаций. Через его бот МФЦ отправляют уведомления, а в магазинах с его помощью можно подтвердить возраст. Однако, как отметил Илья Начвин, потенциал платформы используется не полностью. Например, электронный студенческий билет в MAX мог бы стать пропуском в вузы, но такие решения внедрены точечно.

Рустам Минниханов призвал максимально развивать национальный мессенджер, все условия для этого есть, включая федеральную поддержку.