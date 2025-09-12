Татарстан завершает подготовку к отопительному сезону с показателем готовности 96%

На заседании в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан подведены промежуточные итоги подготовки к предстоящему отопительному периоду 2025/2026 годов. В совещании приняли участие представители ключевых министерств, ведомств и коммунальных служб региона.

Согласно оперативным данным, общий уровень готовности объектов инфраструктуры в республике достиг 96%. Заместитель министра строительства Мазит Салихов сообщил о полной завершенности подготовительных работ в учреждениях социальной защиты и здравоохранения.

В образовательной сфере из 3165 объектов готовность подтверждена для 3161 учреждения. Не завершены работы в одном детском саду и трех школах. Объекты молодежной инфраструктуры готовы на 97%, учреждения культуры — на 99%.

В жилищном фонде паспорта готовности оформлены для 17 105 многоквартирных домов из 18 090 (94%). Работы продолжаются в 28 муниципальных образованиях, при этом в ряде районов, включая Казань, показатели готовности остаются ниже среднереспубликанского уровня.