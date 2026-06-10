Татарстанцам стали доступнее ускоренная регистрация прав на машино-места и кладовые

В республике расширен перечень регистрационных действий, осуществляемых в ускоренном порядке. Как сообщили в пресс-службе Росреестра по РТ, теперь граждане и организации могут оперативно оформить права на машино-места и нежилые помещения (включая кладовые) при наличии договора купли-продажи, заключенного в простой письменной форме (исключение — сделки с публичных торгов). Срок регистрации сокращен до одного рабочего дня с момента подачи документов.

Как отметила заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова, это системная работа по повышению качества госуслуг в сфере недвижимости. С полным перечнем оснований для ускоренного оформления можно ознакомиться на сайте Росреестра. Подать заявление можно онлайн через личный кабинет или лично в любом офисе МФЦ. Благодаря нововведению процедуры станут удобнее для жителей республики.