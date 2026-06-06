Татарстанцев предупредили о грозе и шквалистом ветре 7 июля

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Республика
6 июня 2026  15:02

Днем и вечером в воскресенье в республике ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. В связи с этим МЧС призывает жителей соблюдать осторожность: не укрываться под рекламными конструкциями, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Рекомендуется внимательнее передвигаться по улицам и дорогам, не оставлять детей без присмотра, помогать пожилым и больным. В экстренных случаях звонить по номеру 112.

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