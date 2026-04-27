Татарстанцев приглашают на международный форум социальных лидеров в Солнечногорске

С 14 по 17 августа в Мастерской управления «Сенеж» пройдет X международный форум «Территория Ритма», объединяющий социальных лидеров из России и дружественных стран. Мероприятие будет посвящено развитию инклюзивного лидерства. Заявки принимаются до 1 июля на официальном сайте.

Участие, проживание и питание — бесплатные, проезд до места проведения оплачивается самостоятельно. Принять участие могут граждане России, Абхазии, Белоруссии и Казахстана старше 18 лет.

Образовательная программа включает пять направлений: развитие НКО и социального предпринимательства, инклюзивное образование, социальную дипломатию, а также трудоустройство молодых людей с инвалидностью. За восемь лет работы форум собрал более 4 тысяч участников из 70 регионов и зарубежных стран, благодаря которым создано свыше 80 соцпредприятий и запущено около 90 общественных инициатив. Организаторы — правительство Нижегородской области, АНО «Россия – страна возможностей» и НРООИ «Ковчег».