Татарстанцев приглашают на вкусный уикенд на Лебяжье

В субботу, 16 августа, на майдане озера Лебяжьего пройдет очередной «Гастрофест».

Самая ожидаемая часть программы - вкусная еда аж от 50 участников фудкорта. Будут представлены блюда самых разных кухонь - от татарской и русской до мексиканской, сербской и корейской. Известные казанские рестораны развернут мобильные кухни и уютные домики. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии рассказал глава КирМоса Владимир Жаворонков.

Что касается ценовой политики, то организаторы обещают средний прайс. Кстати, для многодетных семьей предусмотрены льготы - скидка 50% при предъявлении соответствующего удостоверения.

Гильдия поваров Татарстана проведет кулинарные мастер-классы для всех желающих. Любители активного отдыха смогут поиграть в пляжный волейбол, керлинг, надувной дартс, поучаствовать в челленджах от футбольного клуба «Рубин». Победители получат автографы и билеты на матчи. Детей ждут веселые аттракционы, карусели и мастер-классы от подростковых клубов.

На ярмарке самозанятых можно купить handmade-товары, декор и натуральную продукцию.

На музыкальную часть фестиваля приглашены Ираклий Пирцхалава и группа «Пролетарское танго». Кстати, время проведения мероприятия - с 10.00 до 18.30.

Один из основных вопросов, возникающих у безлошадных горожан: как добраться на этот праздник? Удобнее всего это сделать, воспользовавшись автобусными маршрутами №36, 36а, 46, 72, 116. Тем более что в этот день их усилят дополнительными машинами. Кроме того, от остановки «Ж. м. Ремплер» будут ходить бесплатные шаттлы. Но любители неспешных прогулок могут пройти вдоль каскада озер от остановки «Лебяжье». А специально для автомобилистов организуют парковки рядом с площадкой.

Дополнительную информацию можно узнать в соцсетях администрации Кировского и Московского районов, а также на сайте мэрии города.