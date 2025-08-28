Татарстанцев призывают прививаться от гриппа

В республике стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Первые партии вакцин для медработников, беременных и детей уже поступили в медучреждения Татарстана. В ближайшее время ожидается основная поставка для взрослого населения.

Привиться можно без записи в любой поликлинике, имея при себе паспорт и полис. Для удобства родителей прививочные бригады также будут работать непосредственно в школах и детских садах по специальному графику. На сегодняшний день уже привито около 150 тысяч детей.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Любовь Авдонина отметила, что ситуация с гриппом и ОРВИ пока остается спокойной. Заболеваемость ниже, чем в прошлом году, и значительно ниже эпидемического порога. Однако уже сейчас стоит готовиться к сезону гриппа и задуматься о вакцинации. Прививка особенно важна для людей из групп риска: пожилых, людей с хроническими заболеваниями, детей, беременных женщин, а также для работников сферы обслуживания, медиков, учителей и транспортников.

Ситуация с COVID-19 в республике стабильная. За неделю зарегистрировано 194 случая, что почти на 12% меньше, чем неделей ранее. Преобладает вариант омикрон, и в 96% случаев болезнь протекает по типу ОРВИ.

Кроме того, продолжается сезон энтеровирусных инфекций, которыми в основном болеют дети. Чтобы защититься от всех респираторных и кишечных инфекций, важно соблюдать простые правила гигиены: мыть руки, обрабатывать гаджеты и поверхности антисептиками, а в местах скопления людей использовать маску.

Дмитрий Лопушов добавил, что все медицинские учреждения республики работают в штатном режиме и полностью обеспечены необходимыми лекарствами для лечения инфекционных заболеваний.

Несмотря на то что лето уже почти позади, сезон клещевых инфекций еще не закончился. Как сообщила Любовь Авдонина, в августе количество обращений из-за укусов клещей пошло на спад. Еженедельно регистрировалось около 150 случаев, что значительно меньше, чем 800 обращений в неделю в разгар сезона. Однако эксперты предупреждают, что в сентябре ожидается очередной пик активности клещей, связанный с погодными условиями.

Особенно важно быть внимательными тем, кто собирается в лес за грибами. Риск укусов и заражения клещевыми инфекциями сохраняется. Специалисты советуют надевать в лес плотную одежду светлых тонов, высокую обувь и заправлять в нее брюки. Рукава и низ брюк должны иметь манжеты, чтобы клещ не мог заползти под одежду. Одежду и открытые участки кожи обязательно нужно обрабатывать специальными репеллентами, которые отпугивают клещей. Не забывайте регулярно проводить самоосмотр.

С начала сезона в больницы уже обратились более 9,5 тысячи пострадавших от укусов, почти четверть из них - дети.

Зарегистрировано 17 случаев болезни Лайма (боррелиоза) и два случая клещевого энцефалита. Сезон клещевой активности традиционно длится до середины октября, но его продолжительность сильно зависит от погоды.