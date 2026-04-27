Татарстане прораб получил условный срок за гибель рабочего из-за самодельной лестницы

В Апастовском районе Татарстана суд вынес приговор прорабу строительной компании, признанному виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Трагедия произошла 25 ноября 2025 года. Следствие установило, что прораб допустил к работе самодельную лестницу, не соответствующую требованиям безопасности. При спуске с 10-метровой высоты рабочий сорвался, получил травмы, несовместимые с жизнью, и вскоре скончался в больнице.

Суд назначил виновному наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Следственном комитете Татарстана.