«Театральный поезд» прибудет в столицу РТ в День России

12 июня в столицу Татарстана приедет уникальный культурно-просветительский проект — «Театральный поезд». Он приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России и реализуется при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

Идея проекта — в путешествии театров через всю страну. По двум маршрутам — «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва» — движутся составы из 18 тематически оформленных вагонов. В пути они проведут 50 и 35 дней соответственно, делая остановки в городах. 30 июня оба поезда одновременно прибудут на Киевский вокзал в Москве.

Всего в проекте участвуют 160 российских театров и более пяти тысяч артистов. В 43 городах страны они покажут 280 постановок.

В Казани торжественная встреча «Театрального поезда» состоится 12 июня в 9:30 на железнодорожном вокзале «Казань-1». В 9:50 у арт-объекта пройдёт пресс-подход.

В программе фестиваля — спектакли, выставки, мастер-классы и творческие встречи. В первый день, 12 июня, в 17:00 в театре им. К. Тинчурина покажут спектакль «Чёрные воды» (на башкирском языке) театра им. М. Карима из Башкортостана. В это же время в ТЮЗе им. Г. Кариева пройдёт спектакль «Материнское поле» на татарском языке (театр из Башкортостана).

13 июня программа продолжится: в театре кукол «Экият» в 12:00 покажут «Волшебную дудочку» (Республиканский театр кукол Марий Эл), в 14:00 в Доме Дружбы народов Татарстана — «Зайкину избушку» (Ульяновский театр кукол). В 15:00 в Казанском Кремле (Двор Присутственных мест) покажут спектакль «Я выбираю — помнить!» Ульяновского молодёжного театра. В 18:00 в ТЮЗе им. Г. Кариева состоится торжественное закрытие проекта и спектакль «Бедная Лиза» Ульяновского драматического театра.

Артисты из Татарстана, в свою очередь, выступят в других городах: 14–15 июня — в Нижнем Новгороде, 16 июня — в Саранске. Набережночелнинский театр кукол покажет «Муху-цокотуху», альметьевский уличный театр «Лёгкие крылья» — «Восточный экспресс», Альметьевский татарский драматический театр — «Где моя Родина?..», а Казанский ТЮЗ — «Воробьишко».