Трагедия на Каме: водитель катера насмерть врезался в баржу

Ночью 7 июня в Удмуртии, недалеко от деревни Ныргында Каракулинского района, произошло смертельное столкновение. 38-летний мужчина за рулём катера врезался в баржу, которую буксировал речной толкач «Окский-27». От полученных травм водитель катера скончался на месте.

Центральное МСУТ СК России начало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Удмуртская транспортная прокуратура также подключилась к выяснению обстоятельств. На место происшествия выезжали транспортный прокурор республики и следственно-оперативная группа.