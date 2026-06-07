Трагедия на Каме: водитель катера насмерть врезался в баржу

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Республика
7 июня 2026  11:33
Автор:
Владислав Косолапкин

Ночью 7 июня в Удмуртии, недалеко от деревни Ныргында Каракулинского района, произошло смертельное столкновение. 38-летний мужчина за рулём катера врезался в баржу, которую буксировал речной толкач «Окский-27». От полученных травм водитель катера скончался на месте.

Центральное МСУТ СК России начало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Удмуртская транспортная прокуратура также подключилась к выяснению обстоятельств. На место происшествия выезжали транспортный прокурор республики и следственно-оперативная группа.

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