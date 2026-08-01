В Татарстане расчистят 38 км рек по нацпроекту «Экологическое благополучие»

В республике начались работы по оздоровлению водных объектов в рамках федерального проекта «Вода России». Расчистка ведётся на трёх реках: Мелекеске и Челне в Набережных Челнах, а также Ноксе в Казани. Общая протяжённость участков — 38,2 км. До 2030 года планируется реализовать четыре мероприятия стоимостью 2,3 млрд рублей, из которых 2 млрд поступят из федерального бюджета.

На реке Мелекеске (3,1 км) работы идут с 2025 года и завершатся в 2027-м. На данный момент выполнено около 40%: проведена срезка кустарника, устройство временных дорог, откачка ила. Расчистка Челны (7,1 км) запланирована на 2027–2028 годы и приурочена к юбилеям КАМАЗа и Набережных Челнов. Самый масштабный объект — река Нокса (почти 28 км) — будет расчищаться в 2028–2030 годах, стоимость работ оценивается в 798 млн рублей.

Министр экологии РТ Азат Зиганшин сообщил, что подготовлена документация ещё на 50 водных объектов, нуждающихся в оздоровлении. Их общая стоимость — около 2 млрд рублей. Включение в программу будет поэтапным.