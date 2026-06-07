Транспортная прокуратура начала проверку после крушения легкомоторного самолёта под Казанью

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Республика
7 июня 2026  09:31
Автор:
Владислав Косолапкин

Трагедия произошла вечером вблизи села Казанбаш Арского района Татарстана. В небе разбился самодельный легкомоторный самолёт. 57-летний пилот, управлявший воздушным судном, погиб на месте.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель Татарского транспортного прокурора. Надзорное ведомство начало проверку обстоятельств авиационного происшествия.

Это не первый случай падения легкомоторного самолёта в республике. Утром 10 июля 2024 года в районе Камского Устья разбился Cessna 172. Тогда жертвами стали три человека, включая ребёнка. Среди версий причин той трагедии называли квадрокоптер, который, по словам очевидцев, мог помешать пилоту. Организатор полёта придерживался другого мнения.

Подробности нового происшествия уточняются.

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