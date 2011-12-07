Сергей Иванов: Путешествия лучше заранее не планировать

Пока нет определенности с завершением пандемии, путешествия заранее планировать не стоит. Так же не стоит заблаговременно бронировать и оплачивать отели, билеты на самолеты, поезда. Лучше это сделать ближе к сроку намечаемой поездки, когда вы на 100% будете уверены, что она состоится. Об этом в интервью «Казанским ведомостям» рассказал председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

«Конечно, путешествовать не запретишь, но я бы все-таки посоветовал в ближайшие год-два не улетать, не уплывать в удаленные, труднодоступные точки нашей планеты. Если вдруг случится какая-то непредвиденная ситуация, если вдруг закроют границы и объявят карантин, выбираться из таких дальних уголков будет гораздо сложнее», — отметил Сергей Евгеньевич.

«Чтобы максимально обезопасить себя от возможных неприятностей во время путешествия, необходимо тщательно его спланировать и ответственно подойти к выбору маршрута», — подытожил Иванов.