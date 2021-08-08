На парусах и по жизни: Свияжск собрал лодки и яхты на фестиваль

Наличие судоходной реки оказало большое влияние на развитие населения Поволжья, как в прошлые, так и в нынешние времена. Глава Свияжского сельского поселения Владимир Костюнин, родившийся на острове, не мог не акцентировать на этом внимание.

«Вспоминая 70-е года, когда мне было лет пять или шесть, отмечу, что вокруг острова стояло огромное количество деревянных лодок. Каждая семья имела лодку, лодочный мотор, паруса. В 1957 году произошло затопление Свияжска из-за строительства Куйбышевского водохранилища и поэтому люди были вынуждены содержать в каждой семье лодку», — отметил Костюнин.

Со временем деревянный лодки сменили дюралевые. Но у главы поселения все еще теплится надежда, что на буях острова снова будут стоять повсеместно деревянные лодки. Поэтому на острове-граде уже второй год проходит фестиваль, который посвящен именно деревянным судам.

Двухдневный фестиваль «Народная лодка» проходит на берегу Свияжска в акватории Волги. Здесь и выставка лодок ручной работы, и парад судов. Уже второй год в нем принимает участие команда из Марий Эл, состоящая в большинстве своем из детей. Как отметил руководитель парусного клуба «Паллада» Андрей Желудкин, из-за пандемии количество участников снизилось, но тем не менее в нем занимаются около 70 детей.

Зимой ребята изучают морское дело, занимаются спортом и строят яхты. Они уже построили 10 «Оптимистов» — это самая малая спортивная яхта. Восемь детей, один помощник, и капитан Желудкин прибыли в Свияжск на судне «Святой Косма», построенном три года назад. Они также привезли с собой народную лодку Марий Эл, которая чаще всего использовалась в этих краях в 19-м и 20-м веках. На таких лодках перевозили людей, сено и дрова. Она называется «косной», потому что с легкостью преодолевала косы на реках.

«У нас нет цели сделать из всех детей моряков. Главное, чтобы они выросли достойными людьми, патриотами. чтобы нашли свое место в жизни. Некоторые хотя стать взрослее употребляя алкоголь и сигареты, а наши дети взрослеют за румпелем нашего учебного судна», — отметил капитан судна Желудкин.

Яхта как жизнь

Казанец Владимир Тишко занимается яхтенным портом с детства, но серьезное увлечение пришло в 90-е годы, после армии. Он участвовал во многих соревнованиях в составе команд, а также совершает путешествия на своей яхте вместе с женой и двумя детьми по Волге.

Яхты под парусом, по словам Тишко, не быстроходны. И главное в процессе яхтинга не конечная цель, а то, как ты будешь это делать. Это своего рода аналог дачи, говорит он. Бывает штиль, бывает сильный ветер, шторма, но это не влияет на тот мир, в котором интересно жить.

«Одно из качеств, которое я замечаю у молодых яхтсменов, — что дети, занимающиеся парусным спортом, резко становятся самостоятельными. Инфантилизм никак не поможет. Ты всегда на лодке один. В большинстве случаев нужно принимать решения. Некоторым родителям это даже не нравится. Когда ребенок становится слишком самостоятельным», — отметил капитан судна «Витязь».

На фестивале прошли соревнования по «артельной гребне» на лодках, по бурлацкой тяги, как на знаменитой картине Репина, а также парад судов, главным участником которого стал «Святой Косма», судно из Марий Эл. В процессе дефиле капитан судна Желудкин закричал, что «Косма» идет под прямым парусом в полном бейдевинде — что редкость для прямого паруса.

Однако фестиваль проходил не только на воде, но и на суше. Гостям праздника представили театр на тему народных мотивов, дети могли сыграть в игры, что были популярны в старину и принять участие в различных мастер-классах, в том числе и по кузнечному делу. На набережной Свияжска также работала ярмарка, на которой можно было приобрести товары народного промысла. Отдельного внимания заслуживает выступление коллектива из Петрозаводска «ЛодкАструн». Музыканты сыграли на лодке, на которую натянуты струны, как на большом музыкальном инструменте.