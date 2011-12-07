От пляжа до рудника и глэмпинга: пять мест в Казани и рядом, где можно отдохнуть в жару

Озеро Лебяжье

Лебяжье озеро — это система четырёх водоёмов. На их берегах находится зона отдыха, вокруг лес. А в шаговой доступности — вся необходимая инфраструктура, где можно купить продукты, готовую еду в кафе и приготовленный на древесных углях шашлык.

Тут же расположены базы отдыха, где можно снять беседку или домик с ночевкой и без. Есть также аренда катамаранов и лодок. И конечно же, пляжи и относительно небольшая глубина самих водоёмов.

Это идеальное место для летнего отдыха в городской черте. Доехать можно на общественном транспорте — туда ходят автобусы под номерами 72, 36 и 46.

Плюсы: есть вся необходимая для отдыха инфраструктура, легко добраться, в лесу также можно спрятаться от жары. Минусы: регулярные пробки на подъездах к озёрам, большое количество отдыхающих.

Голубые озёра

Еще один комплекс озёр, состоящий из трёх водоёмов, который находится в пределах Казани. Название появилось по той причине, что вода здесь действительно имеет голубой цвет из-за сульфатного состава. Питаются озера исключительно подземными ключами, а потому вода здесь прозрачная и через толщу можно увидеть дно.

Её температура не превышает восьми градусов тепла. Дно водоема покрыто слоем иловой солевой грази, которая богата минеральными веществами и считается лечебной. К слову, принять грязевые ванны можно в санатории «Крутушка», который расположен здесь же.

Лучше добираться сюда на своей машине или с попутчиками через сервисы, но можно попытаться и своим ходом. В ту сторону ходит автобус № 40, выходить нужно на остановке «Кафе Ак Барс» и идти пешком полтора километра.

Плюсы: уникальное место на территории Татарстана, привлекающее своей необычностью, где точно можно охладиться.

Минусы: находится относительно далеко, многим вода покажется холодной. Сюда по выходным стекается много людей.

«Камское море»

Это пляж в Лаишево, что находится под Казанью. Настоящий курорт, выполненный в духе курортов Черного моря. Здесь мягкий светлый песок, проложены деревянные настилы, вход в воду не резкий. А Кама с берега действительно напоминает море.

Широкий выбор для отдыха: несколько зон (комфортная зона, где можно арендовать лежак на сутки, детская зона и «дикий пляж», где можно установить палатку и мангал), есть кабинки для переодевания, душ, отдельно стоящие туалеты. Есть также большой выбор водных развлечений и кафе.

Добираться лучше на своей машине. Однако до города из Казани также курсируют регулярные рейсы. Стоимость проезда составляет 110 рублей, а время в пути — 1 час 40 минут.

Плюсы: настоящий черноморский курорт в двух часах от Казани!

Минусы: два часа в автобусе в жару по трассе, а если на своей машине, то их нет.

Гипсовый рудник

Сюкеевский гипсовый рудник — еще одно уникальное для Татарстана место. 33 километра под земной толщей. Большие тоннели, летучие мыши и круглый год температура +7 градусов. Подойдёт любителям острых ощущений и нестандартного отдыха. Однако это старые штольни, так что их посещение может быть опасным, что нужно учитывать при выборе такого отдыха. Сюда частенько водят экскурсии подготовленные гиды.

Внутри много пыли, некоторые помещения подтоплены и возможно наличие сероводорода. Находится рудник примерно в 100 км от Казани и добраться можно исключительно на машине.

Правда, есть вариант для любителей длительных пеших прогулок или походов. Ближайший населенный пункт, который находится рядом с объектом — село Долгая Поляна, что под Тетюшами. А до самих Тетюш можно добраться водным транспортом, о чем ранее писали «Казанские ведомости».

Плюсы: природа, отсутствие людей, практически глушь, цепь тоннелей в 33 км, экстрим, 100% защита от жары. Минусы: дальнее расстояние (на своей машине можно управиться одним днём, а водным транспортом придется ночевать там), может быть опасно для здоровья.

Глэмпинг

Глэмпинг — это новое слово в отдыхе, которое начало входить в обиход в Татарстане буквально в этом году. Это альтернатива традиционным базам отдыха. Если последние предлагают стандартные домики и беседки, с минимальным набором развлечений в виде проката велосипедов и спортинвентаря, то глэмпинги дают выбрать между шатром, тентом, домиком с индивидуальной купелью или полуоткрытым домиком.

Что же касается отдыха, то глэмпинги («гламурный кемпинг») предлагают лесотерапию, медитацию на природе, прогулки на лошадях татарской породы, а также аутентичную прогулку на ладье. Этот вид отдыха позиционируется как возможость единения человека и природы. Подробнее о том, какие виды глэмпингов есть в Татарстане и что они предлагают можно прочитать в материале «Казанских ведомостей».

Плюсы: человек наедине с природой.

Минусы: добраться можно только на машине; чем выше уровень комфорта, тем больше придется заплатить.