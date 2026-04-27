Участников «Казанского марафона» в этом году стало больше на 7 тысяч человек

27 апреля 2026  14:23

Как сообщил на аппаратном совещании председатель комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов, зарегистрировались 42 тысячи бегунов из 85 регионов России и 37 зарубежных стран — это на 7 тысяч больше, чем годом ранее (тогда участников было 35 тысяч). Организовать соревнования помогут более тысячи волонтеров.

На официальном сайте марафона регистрация на все дистанции (3, 10, 21,1 и 42,2 км) уже закрыта. Первыми, 1 мая, стартуют детские забеги. 2 мая утром пройдут забеги на 10 км, днем — на 3 км. 3 мая состоится чемпионат России по марафону, в котором примут участие сильнейшие атлеты страны и зарубежья. В прошлом году на марафонскую дистанцию вышли 9 тысяч человек.

Участников «Казанского марафона» в этом году стало больше на 7 тысяч человек
