Учёные из Казани обнаружили гриб, способный разлагать токсичные промышленные отходы

Специалисты Казанского научного центра Российской академии наук совместно с коллегами из Института микробиологии Коми НЦ УрО РАН совершили прорывное открытие в области биоремедиации, сообщает ТАСС.. Им впервые удалось доказать способность плесневых грибов рода Aspergillus, в частности штамма Aspergillus niger, осуществлять биодеградацию трибутилфосфата (ТБФ).

Трибутилфосфат относится к высокотоксичным органофосфорным соединениям, широко применяемым в ядерной энергетике, горнодобывающей и химической промышленности. Это вещество представляет серьёзную угрозу для экосистем, поскольку способно накапливаться в живых организмах и вызывать гибель гидробионтов даже в минимальных концентрациях. Ранее считалось, что разлагать его биологическим путём способны только определённые бактерии.

В ходе эксперимента учёные протестировали два штамма чёрного аспергилла. Один из них, Aspergillus niger F-4816D, продемонстрировал не только устойчивость к токсиканту, но и признаки активного использования его как источника фосфора. В питательной среде, лишённой неорганического фосфора, рост этого гриба не подавлялся, а в ряде случаев даже интенсифицировался в присутствии ТБФ, что указывает на его расщепление до менее опасных соединений.

В отличие от него, второй штамм показал высокую чувствительность к загрязнителю, что подтвердило уникальность выявленного микроорганизма.

Открытие имеет большой прикладной потенциал. Оно открывает путь к разработке новых, экологически безопасных биотехнологий для очистки сточных вод и рекультивации почв, загрязнённых трибутилфосфатом и сходными соединениями.

Биологические методы обезвреживания, в отличие от агрессивных химических, не наносят дополнительного ущерба окружающей среде и могут быть применены для восстановления промышленных территорий и техногенных водоёмов. В дальнейшем исследователи планируют детально изучить механизмы и продукты разложения, а также провести оценку эффективности метода в естественных условиях.