Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

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Россия/Мир
10 июня 2026  15:17

На 84-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Людмила Чурсина — народная артистка СССР, звезда театра и кино. Об этом сообщила пресс-служба Центрального академического театра Российской Армии, где она служила с 1984 года.

За свою карьеру актриса снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых «Когда деревья были большими», «На семи ветрах», «Журавушка», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства» и другие. Звание народной артистки РСФСР ей присвоили в 1969 году, народной артистки СССР — в 1981-м. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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