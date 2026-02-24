Умерла заслуженная артистка России Ирина Шевчук

24 февраля 2026  15:33

Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. О смерти актрисы сообщила её дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. По её словам, последние три года мать боролась с лимфомой головного мозга.

«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать... Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю», — написала дочь в соцсетях.

Ирина Шевчук родилась в 1951 году в Мурманске, окончила ВГИК. Всесоюзную известность ей принесла роль Риты Осяниной в военной драме Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие» (1972). Всего в фильмографии актрисы более 50 работ, включая картины «Белый Бим Чёрное ухо», «Приключения желтого чемоданчика» и «Абитуриентка».

