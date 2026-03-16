ГМО-семена: невидимая угроза для полей и тарелок. Мнение экспертов из Татарстана

Семена - это не просто посадочный материал, это основа продовольственной безопасности страны. От того, что попадает в землю, зависит не только объем урожая, но и его качество, а в конечном итоге - здоровье нации. Об этом напоминают специалисты подведомственного Россельхознадзору филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан.

Все больше аграриев пренебрегают проверкой документов на семена, а между тем использование генно-модифицированных (ГМО) семян в России строго ограничено законом. И дело тут не только в штрафах, но и в долгосрочных рисках, о которых мы пока мало что знаем.

На первый взгляд, генная инженерия похожа на ускоренную селекцию. Раньше агрономы годами скрещивали растения, чтобы получить устойчивый к засухе сорт. Сегодня ученые могут просто «вставить» нужный ген в ДНК. Однако, как объясняют эксперты, разница колоссальна.

Традиционная селекция работает внутри вида или близкородственных культур. Генная инженерия ломает этот барьер: в пшеницу или сою могут встроить ген бактерии, рыбы или даже медузы. Например, популярные ГМ-культуры часто содержат ген почвенной бактерии, который делает растения ядовитыми для вредителей.

«Для агробизнеса это выгодно: не надо травить поля химией. Но для потребителя и экологии это эксперимент с непредсказуемым финалом», - отмечает заместитель заведующего испытательной лабораторией Юлия Шафикова.

ГМО-продукты присутствуют на рынке всего около двадцати лет. Для науки это ничтожный срок, чтобы отследить мутации или влияние на аллергию и обмен веществ у нескольких поколений людей.

Но опасения вызывает не только здоровье человека. ГМО-растения ведут себя агрессивно по отношению к дикой природе. Заместитель директора татарстанского филиала Идрис Гатин приводит примеры, которые уже задокументированы учеными.

В Канаде фермеры столкнулись с парадоксом: ген устойчивости к гербицидам от культурного рапса «перепрыгнул» к его дикому родственнику - сурепице. Появился сорняк, который невозможно вытравить химикатами. Причем этот ген сохранялся в популяции долгие годы даже без обработки полей.

Другой нашумевший случай произошел в Китае с хлопчатником, который был модифицирован для уничтожения хлопковой совки. Инсектициды фермеры применять перестали, но это развязало лапки другим вредителям - клопам-слепнякам. Они расплодились и перекинулись на виноградники и фруктовые сады, нанеся урон больший, чем прежний враг.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые жесткие правила: любая партия семян на границе будет проверяться на наличие ГМО. Исключение делается только для научных лабораторий. Запрет на использование «генной грязи» в полях - это не просто прихоть чиновников.

Россия делает ставку на репутацию поставщика экологически чистой и натуральной продукции. На мировом рынке это серьезное конкурентное преимущество. В странах Европы и Азии сейчас набирает силу «принцип предосторожности»: пока безопасность ГМО не доказана на 100%, такая продукция считается потенциально опасной.

Ученые признают: технологии встраивания генов пока далеки от совершенства, а долгосрочные прогнозы о влиянии трансгенов на геном человека отсутствуют. Поэтому единственный способ обезопасить себя - строгий контроль на входе. Натуральное зерно без «чужеродных» вставок сегодня - это гарантия качества и здоровья, которую ценят во всем мире.