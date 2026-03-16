Ветераны боевых действий стали наставниками для участников «Зарницы 2.0» в РТ

В военно-патриотической игре «Зарница 2.0» наставниками для подростков стали ветераны боевых действий. В Татарстане уже проходят встречи, где бойцы отвечают на вопросы школьников и рассказывают о мужестве, силе духа и том, как преодолевать трудности, сообщает ИА «Татар-информ».

В Малошильнинской школе Тукаевского района перед учениками выступили Эдуард Тарзимин и Рустам Галиев. Они поделились воспоминаниями о службе, боевых товарищах и любви к Родине. В Алексеевском районе в клубе «Импульс» боец Сергей Султанов говорил с ребятами о том, как важно сохранять силу духа в любых ситуациях. А в молодёжном центре «Алгарыш» Арского района участник СВО Данил Фаттахов рассказал истории о героизме, а волонтёры Юлия Гайнутдинова и Гулия Гарифзянова объяснили, почему добровольчество так важно.

Депутат Госсовета РТ и председатель Спортивного Совета республики Марат Бариев заявил, что возвращение «Зарницы» в новом формате — важный и нужный шаг. Он вспомнил, что сам когда-то участвовал в игре и знает, насколько это было полезно. По его словам, современная «Зарница» помогает ребятам не только проявить себя, но и получить реальные навыки: работать в команде, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь и даже управлять беспилотниками. Бариев подчеркнул, что игра воспитывает в детях гражданственность, патриотизм и ответственность за свою страну.

«Зарница 2.0» — это всероссийская игра, где активно используют современные цифровые технологии. Сначала проходит школьный этап, на котором собирают команду для участия в муниципальных соревнованиях. Для малышей от 7 до 10 лет устраивают состязания по первой помощи, строевой подготовке и игру «Зарничка» по станциям. Ребята постарше участвуют в тактических играх на местности и соревнуются по военно-прикладным

специальностям: оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр и связист. Подать заявку можно до 31 марта на официальном сайте.

Напомним, «Движение Первых» создали по поручению президента России Владимира Путина. Учредительное собрание прошло 20 июля 2022 года, а название выбрали на первом съезде в Москве в декабре того же года. Тогда же утвердили 12 направлений работы и 11 главных ценностей, среди которых «Патриотизм», «Жизнь и достоинство» и «Крепкая семья». Миссии движения звучат так: «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении» и «Быть первыми». Движение занимается досугом, развитием и профориентацией детей, вступить в него можно с шести лет, а участниками могут стать школьники и студенты.