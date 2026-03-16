В Казани в ЖК «Станция Юбилейная» построят школу на 1501 место

Строительство первого этапа нового образовательного учреждения стартует в этом году. Школа разместится в районе Детского проезда, сообщил на деловом понедельнике директор департамента по содержанию соцучреждений Илья Коротихин.

Глава исполкома Рустем Гафаров подчеркнул, что появление школы в быстрорастущем микрорайоне избавит детей от поездок на автобусах, а родителей — от пробок. Новая школа снизит нагрузку на соседние учебные заведения. В перспективе здесь планируется создать образовательный кластер на 2119 мест.

В здании разместятся актовый зал на 800 мест, спортзал площадью более 500 кв. метров, хореографический зал и столовая на 500 мест.

Кроме того, в 2026 году в Казани начнут строить Дом детского творчества на Актайской вместо снесённого «Олимпа», обновят спортплощадки и хоккейные коробки, отремонтируют 11 пищеблоков, школу №89, спорткомплексы и ряд объектов здравоохранения.