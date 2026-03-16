В Казани в ЖК «Станция Юбилейная» построят школу на 1501 место

16 марта 2026  16:12

Строительство первого этапа нового образовательного учреждения стартует в этом году. Школа разместится в районе Детского проезда, сообщил на деловом понедельнике директор департамента по содержанию соцучреждений Илья Коротихин.

Глава исполкома Рустем Гафаров подчеркнул, что появление школы в быстрорастущем микрорайоне избавит детей от поездок на автобусах, а родителей — от пробок. Новая школа снизит нагрузку на соседние учебные заведения. В перспективе здесь планируется создать образовательный кластер на 2119 мест.

В здании разместятся актовый зал на 800 мест, спортзал площадью более 500 кв. метров, хореографический зал и столовая на 500 мест.

Кроме того, в 2026 году в Казани начнут строить Дом детского творчества на Актайской вместо снесённого «Олимпа», обновят спортплощадки и хоккейные коробки, отремонтируют 11 пищеблоков, школу №89, спорткомплексы и ряд объектов здравоохранения.

Капсула времени «Казанских ведомостей» стартовала в 2031 год
ГМО-семена: невидимая угроза для полей и тарелок. Мнение экспертов из Татарстана
В Казани запустят завод нефтяных насосов за 4,35 миллиарда рублей
Директору татарстанской фирмы грозит до двух лет за уклонение от налогов на 41 млн рублей
Ветераны боевых действий стали наставниками для участников «Зарницы 2.0» в РТ
В РТ патрульные автомобили ГАИ оснастили камерами для автоматической фиксации нарушений
Истории татарстанских предпринимателей появятся на билбордах региона